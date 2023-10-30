"Прекрасная семья": брат Кайрата Нуртаса устроил фотосессию с женой и детьми

Брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса провел фотосессию с женой и детьми. Теплые фото умилили подписчиков в соцсети, они пожелали молодой семье счастья, передает NUR.KZ.

Новые фото с семьей разместила в соцсети Айгерим Саркенова - супруга Аяна Нуртаса. У Айгерим почти полмиллиона подписчиков в Instagram. Многим очень импонирует их молодая семья. Снимки тут же получили оценку пользователей Казнета.

"Будьте всегда счастливы! Продолжите счастье своих родителей", "О боже, какая красивая доча на втором фото", "Семейного благополучия вам", "Как бы не сглазить", "Совсем простые, из-за этого вас любим", "Ключи от счастья в руках женщины, Айгерим, вы молодец", "Прекрасная семья", "Красивая фотосессия", - отметили под фото подписчики.

Напомним, продюсер Гульзира Айдарбекова недавно высказалась о разводе своего младшего сына - Зангара Нуртаса.