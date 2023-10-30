Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Прекрасная семья": брат Кайрата Нуртаса устроил фотосессию с женой и детьми

Опубликовано:

Аян Нуртас и Айгерим Саркенова с детьми
Аян Нуртас и Айгерим Саркенова с детьми. Фото: instagram.com/sarkenova.aigerim

Брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса провел фотосессию с женой и детьми. Теплые фото умилили подписчиков в соцсети, они пожелали молодой семье счастья, передает NUR.KZ.

Новые фото с семьей разместила в соцсети Айгерим Саркенова - супруга Аяна Нуртаса. У Айгерим почти полмиллиона подписчиков в Instagram. Многим очень импонирует их молодая семья. Снимки тут же получили оценку пользователей Казнета.

"Будьте всегда счастливы! Продолжите счастье своих родителей", "О боже, какая красивая доча на втором фото", "Семейного благополучия вам", "Как бы не сглазить", "Совсем простые, из-за этого вас любим", "Ключи от счастья в руках женщины, Айгерим, вы молодец", "Прекрасная семья", "Красивая фотосессия", - отметили под фото подписчики.

Напомним, продюсер Гульзира Айдарбекова недавно высказалась о разводе своего младшего сына - Зангара Нуртаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043151-prekrasnaya-semya-brat-kayrata-nurtasa-ustroil-fotosessiyu-s-zhenoy-i-detmi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.