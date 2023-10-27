"Что ты сделала с лицом?": звезду турецкого сериала "Зимородок" не узнали фанаты

Турецкая киноактриса Буче Бусе Кахраман, сыгравшая в сериале "Зимородок", разместила в Instagram-аккаунте фото в приталенном платье с глубоким декольте, однако некоторые фанаты не узнали ее, передает NUR.KZ.

Буче Бусе Кахраман, которой досталась роль Пелин - любовницы главного героя "Зимородка" Ферита Корхана неожиданно вернулась в каст сериала во втором сезоне.

Актриса имеет 1 млн подписчиков в Instagram и многие были рады ее возвращению, что нельзя сказать о ярых поклонниках Афры Сарачоглу, которая играет Сейран - жену Ферита.

Буче красива и очаровательна, что не могут не оценить ее фанаты. На одном из последних фото актриса запечатлелась в черном облегающем платье с акцентом на декольте. В качестве аксессуара Буче взяла с собой маленькую серебристую сумочку.

Некоторые подписчики отметили, что девушка очень изменилась.

"Красотка", "Я тебя не узнала", "Что ты сделала с лицом?", "У тебя какое-то другое лицо", "Девушка, вы очень красивая и стильная, не обращайте внимания на слова завистников", "Произведение искусства", - написали фанаты.

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