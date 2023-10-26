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30 лет независимости Казахстана

"Ваш мужчина не ревнует?": чувственный образ девушки Тимати обсудили в Сети

Опубликовано:

Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: instagram.com/halfbloodval

Молодая возлюбленная 40-летнего рэпера Тимати Валентина Иванова представила подписчикам в Instagram новые фото, которые тут же получили их оценку, передает NUR.KZ.

20-летняя модель представила на суд читателей своего блога жаркий образ. И если некоторые остались без ума от фотосессии, другие признались, что немного устали от подобного контента.

"Валя мне очень импонирует, но фото в таком стиле утомили", "Мне кажется, она внешне похожа на маму Тимати", "Шикарная. Ноги, не имеющие конца. Фигура отпад", "Очередная хатун, которая скоро родит шехзаде", "Сорри, это некрасиво", "Возвышенная такая красота, благородная, породистая, как говорят", "Ваш мужчина не ревнует?" - гласят комментарии.

Напомним, Тимати подарил возлюбленной автомобиль мечты на день ее рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042658-vash-muzhchina-ne-revnuet-chuvstvennyy-obraz-devushki-timati-obsudili-v-seti/

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