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Салтанат Бакаева примерила образ героини турецкого сериала "Королек - птичка певчая"

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Салтанат Бакаева
Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская певица и актриса Салтанат Бакаева примерила образ героини популярного турецкого сериала "Королек- птичка певчая". Фанаты в Instagram оценили ее преображение, передает NUR.KZ.

"Готова сняться в фильме с Бураком. Все фото вышли красивые, какое вам больше нравится?" - спросила Салтанат подписчиков.

Отметим, что в последней версии сериала "Королек - птичка певчая", снятого по роману Решада Нури Гюнтекина, сыграли известные турецкие актеры - Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен.

Фахрие, воплотившая на экране главную героиню Феридэ, предпочитала именно такие наряды. Салтанат Бакаева повторила ее образ.

"Зачем вам Бурак? Ваш муж похож на Кадира Догулу, лучше станьте Неслихан", "Сладкая девушка, конечно, все фото красивые", "Королек", "У вас есть свой Бурак", "Красавица", "Какие же казашки красивые", - написали ей фанаты.

Напомним, в январе прошлого года Салтанат Бакаева родила четвертого сына и стала многодетной мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2041646-saltanat-bakaeva-primerila-obraz-geroini-turetskogo-seriala-korolek-ptichka-pevchaya/

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