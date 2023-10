"Казалось, не про меня, но это произошло": Киркоров заявил, что состоит в отношениях

Российский артист Филипп Киркоров рассказал, что уже год состоит в отношениях. По его словам, он не ожидал, что такое событие произойдет в его жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на подкаст певца.

Российский певец Филипп Киркоров в своем подкасте "You Want a Scandal Now? – подкаст короля" в VK рассказал, что состоит в отношениях. Приглашенным гостем был блогер и музыкант Эльдар Джарахов.

Речь между собеседниками зашла об отношениях, Джарахов сообщил, что готовит альбом с песнями о любви. После чего Киркоров рассказал, что уже год состоит в отношениях.

"Я никогда не думал, что я когда-нибудь вообще вступлю в отношения после своих долгих отношений 10-летних (с Аллой Пугачевой – прим. ред.). И мне казалось, это не про меня вообще категорически. Но тем не менее это произошло", – разоткровенничался певец.

Он подчеркнул, что не ожидал такого события в своей жизни.

"В отношениях где-то уже год. Для меня это какой-то космический срок", – отметил он.

Напомним, во время недавнего интервью с Ксенией Собак Киркоров похвастался результатом пластической операции.

По информации на сайте Вокруг ТВ, блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов родился 12 июля 1994 года в Липецкой области России.

Когда ему было 6 лет, семья переехала в Новокузнецк. Причиной переезда стал сахарный диабет, который диагностировали Эльдару, и необходимость квалифицированного лечения. Именно в Новокузнецке Эльдар начал заниматься музыкой.