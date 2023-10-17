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"Круче, чем Джей Ло": разведенная Балжан Бидаш удивила дерзким образом

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская певица, экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш, которая недавно развелась с актером и продюсером Жаханом Утаргалиевым, представила в Instagram неожиданный образ, передает NUR.KZ.

"Не сравнивай себя ни с кем. Найди себя. Имитация - это другое. Как вам такая Балжан?" - написала певица.

Экс-солистка "КешYOU" выбрала для фотосессии длинную черную юбку-гофре и кожаную куртку-косуху. Образ дополнили черные солнцезащитные очки и обувь в тон на шпильке.

Дерзкий образ Балжан впечатлил удивленных фанатов.

"Если потеряешь себя, то жить не сможешь. Балжан, ты с каждым днем становишься все лучше", "Уау, не узнала, круче, чем Джей Ло", "А мне нравится нежная Балжан", "Крутая", - отреагировали фолловеры и коллеги по сцене.

Недавно Балжан Бидаш высказалась о разводе с мужем, отметив, что человек не должен учить другого, как жить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2041398-kruche-chem-dzhey-lo-razvedennaya-balzhan-bidash-udivila-derzkim-obrazom/

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