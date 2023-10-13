"Загляденье": экс-ведущая "Орла и решки" впечатлила фигурой в бикини

33-летняя телеведущая Алина Астровская поделилась пляжными фото в Instagram. Экс-ведущая "Орла и решки" поразила фолловеров стройной фигурой в бикини, передает NUR.KZ.

Отметим, что весной прошлого года Алина Астровская впервые стала мамой. У нее родился сын. Однако ее фигуре можно позавидовать.

Ее фото в бикини, снятые на отдыхе, вызвали бурную реакцию фанатов. Подписчицы заявили, что молодая мама мотивирует их заняться своим преображением.

"Загляденье. Мотивашка", "Фигура топ", "Прекрасная красотка", "Вы самая красивая женщина в мире", "Очень красивая и воздушная", "Фигура бомба, честно говоря", - гласят отзывы под фото.

Напомним, в феврале 2021 года экс-ведущие шоу "Орел и решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев сочетались браком.