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"Загляденье": экс-ведущая "Орла и решки" впечатлила фигурой в бикини

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Алина Астровская
Алина Астровская. Фото: instagram.com/alina_astrovskaya_

33-летняя телеведущая Алина Астровская поделилась пляжными фото в Instagram. Экс-ведущая "Орла и решки" поразила фолловеров стройной фигурой в бикини, передает NUR.KZ.

Отметим, что весной прошлого года Алина Астровская впервые стала мамой. У нее родился сын. Однако ее фигуре можно позавидовать.

Ее фото в бикини, снятые на отдыхе, вызвали бурную реакцию фанатов. Подписчицы заявили, что молодая мама мотивирует их заняться своим преображением.

"Загляденье. Мотивашка", "Фигура топ", "Прекрасная красотка", "Вы самая красивая женщина в мире", "Очень красивая и воздушная", "Фигура бомба, честно говоря", - гласят отзывы под фото.

Напомним, в феврале 2021 года экс-ведущие шоу "Орел и решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев сочетались браком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2040900-zaglyadene-eks-veduschaya-orla-i-reshki-vpechatlila-figuroy-v-bikini/

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