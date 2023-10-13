"Королевская кобра": Мадлен примерила роковой образ

25-летняя казахстанская инстадива Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, представила роковой образ в Instagram. Новая фотосессия восхитила ее подписчиков, передает NUR.KZ.

"Королевская кобра", - подписала Мадлен новые снимки.

Ее яркий и роковой образ в красном наряде с акцентом на декольте пришелся по душе фанатам. Публикация запестрела от огненных смайликов.

"Моя змейка", "Где прошла ты, там упала звезда", "На заставку телефона, красотка", "Любим и любуемся", "Восточная красота", "Какая роскошная", "Сияешь", "Хюррем-султан нашего времени", "Бомбическая", - оценили красоту инстадивы фолловеры.

Ранее Мадлен расссказала, сколько времени у нее уходит на ведение блога в соцсетях. Девушка также сообщила, что переехала в Дубай и будет жить там какое-то время.