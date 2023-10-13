Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Королевская кобра": Мадлен примерила роковой образ

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

25-летняя казахстанская инстадива Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, представила роковой образ в Instagram. Новая фотосессия восхитила ее подписчиков, передает NUR.KZ.

"Королевская кобра", - подписала Мадлен новые снимки.

Ее яркий и роковой образ в красном наряде с акцентом на декольте пришелся по душе фанатам. Публикация запестрела от огненных смайликов.

"Моя змейка", "Где прошла ты, там упала звезда", "На заставку телефона, красотка", "Любим и любуемся", "Восточная красота", "Какая роскошная", "Сияешь", "Хюррем-султан нашего времени", "Бомбическая", - оценили красоту инстадивы фолловеры.

Ранее Мадлен расссказала, сколько времени у нее уходит на ведение блога в соцсетях. Девушка также сообщила, что переехала в Дубай и будет жить там какое-то время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2040836-korolevskaya-kobra-madlen-primerila-rokovoy-obraz/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.