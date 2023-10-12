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30 лет независимости Казахстана

"Вы глубоко ошибаетесь, думая, что блогеры - бездельники": Мадлен о ведении соцсетей

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Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадлен рассказала, что ведение личной страницы в Instagram занимает у нее много времени. Она заявила, что нельзя считать блогеров бездельниками, передает NUR.KZ.

У Мадлен поинтересовались, есть ли у нее бизнес - ресторан, студия красоты.

"Нет, мой Инстаграм - это полноценная, ежедневная, энергозатратная работа для меня. Снимать контент, постоянно быть интересной, делать добросовестно рекламу.

Кто думает, что блогеры - бездельники, вы глубоко ошибаетесь. Это дело каждого дня! У меня просто нет времени на что-то иное, ведение моего аккаунта забирает большую часть моей жизни", - рассказала Мадлен.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/stories/_m_a_d_l_e_n

Напомним, недавно Мадлен сообщила о своем переезде в Дубай. Девушка отправилась туда одна, поэтому попросила своих подписчиков поддержать ее в период разлуки с родными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2040750-vy-gluboko-oshibaetes-dumaya-chto-blogery-bezdelniki-madlen-o-vedenii-bloga-v-sotssetyah/

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