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"Завораживающая элегантность": итальянская топ-модель показала фото в оригинальном купальнике

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Арина Бернардини-Дроздецкая
Арина Бернардини-Дроздецкая. Фото: instagram.com/arina.bernardini

Итальянская топ-модель с русскими корнями Арина Бернардини-Дроздецкая показала в Instagram фото в купальнике. Фанаты оценили и ее фигуру, и пляжный наряд, передает NUR.KZ.

Напомним, этой весной Арина Бернардини-Дроздецкая родила сына. Прошло чуть больше полугода, а модель уже может похвастаться точеной фигурой, что не может не восхитить ее поклонников. Ее фото в оригинальном черно-белом купальнике было осыпано "лайками".

"Самая горячая малышка", "Просто фантастически красиво, желаю вам хорошего солнечного дня", "Прекрасная девушка", "Арина, ты фантастика! Супер! Ты выглядишь отлично", "Божественно красивая женщина", "С ума сойти от такой красоты", "Испепеляющий гламур и завораживающая элегантность", - написали ей фанаты.

Мы писали также, что топ-модель поделилась фото на яхте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2040468-zavorazhivayuschaya-elegantnost-italyanskaya-top-model-pokazala-foto-v-originalnom-kupalnike/

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