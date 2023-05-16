"Счастлив тот, кто рядом с ней": итальянская топ-модель очаровала фанатов снимком на яхте

Арина Бернардини-Дроздецкая. Фото: instagram.com/arina.bernardini

Итальянская топ-модель с русскими корнями Арина Бернардини-Дроздецкая поделилась в Instagram новым фото, которое заворожило ее фанатов. Модель запечатлелась на яхте, передает NUR.KZ.

"Встреча заката на яхте", - подписала Арина фото, на котором продемонстрировала длинные ноги. Фото овеяно романтичностью, что не могли не оценить ее верные фолловеры.

Арина указала локацию, где было снято фото - это регион Тоскана в Италии, который славится своми красивыми пейзажами.

Подписчики оставили многочисленные "лайки" и огненные смайлики под фото.

"Потрясающе!", "Чудесное фото", "Идеал", "Счастлив тот, кто рядом с ней", "Безумно красиво", "Великолепное фото", "Красота", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, в марте этого года Арина Бернардини-Дроздецкая стала мамой во второй раз. Она родила сына, которого назвали Тео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020726-schastliv-tot-kto-ryadom-s-ney-italyanskaya-top-model-ocharovala-fanatov-snimkom-na-yahte/