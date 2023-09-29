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"Самая красивая актриса Казахстана": фото Гульназ Жолановой восхитили ее фаната из Индии

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, известная по фильмам "Аким", "Тараз", "Бизнес по-казахски", стала вновь активной в соцсети, чем порадовала фанатов из разных стран, передает NUR.KZ.

Напомним, в феврале этого года Гульназ Жолановой провели обряд "сырға салу" в Актау. Позже у нее состоялась свадьба, кадры с которой Гульназ показала весной.

Актриса призналась, что совсем перестала быть активной в соцсети и вот теперь вновь возвращается в привычный ритм.

"Здесь могла бы быть умная фраза с изюминкой, которую я не придумала. Возвращать былой активный режим в социальных сетях оказывается непросто.

Быстро привыкаешь к жизни без Инстаграма, и она прелестна для ленивых людей как я. Постепенно социализируюсь и прошу вас поддержать меня в этом вашими сердечками.

P.S. вечные муки выбора, какой кадр лучше?" - спросила Гульназ своих подписчиков.

"Самая красивая актриса Казахстана. Пламенный привет из Индии", "Казашки самые красивые", "Фотографии просто сногсшибательные", "Добро пожаловать", "Как красиво", "Все кадры прекрасны", - написали в комментариях пользователи соцсети.

Отметим, что индийский фанат Гульназ написал свой комментарий на казахском языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2038736-samaya-krasivaya-aktrisa-kazahstana-foto-gulnaz-zholanovoy-voshitili-ee-fanata-iz-indii/

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