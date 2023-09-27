"Солнечный свет": сыгравшая Русалочку актриса покрасовалась в эффектном платье

23-летняя американская актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая Русалочку, покрасовалась в эффектном платье лимонного цвета. Новые фото она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

"Солнечный день с Dolce & Gabbana", - подписала Холли фото, которые выложила в ленте.

Девушка примерила эффектном платье с пикантным декольте. Ее аутфит дополнили серебристые босоножки, а волнистые длинные волосы добавили образу романтичности.

Холли услышала в свой адрес массу комплиментов. Публикация уже набрала свыше 600 тысяч "лайков".

"Моя любовь", "Буквально солнечный свет", "Красавица", "Для всех, кто говорит, что эти фотографии отфотошоплены, она опубликовала видео в своих сторис в этом же наряде, теперь проанализируйте это и замолчите", "Великолепно", - отреагировали фолловеры и коллеги.

Ранее мы писали, что Холли Бейли показала фото в купальнике.