"Солнечный свет": сыгравшая Русалочку актриса покрасовалась в эффектном платье
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23-летняя американская актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая Русалочку, покрасовалась в эффектном платье лимонного цвета. Новые фото она опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.
"Солнечный день с Dolce & Gabbana", - подписала Холли фото, которые выложила в ленте.
Девушка примерила эффектном платье с пикантным декольте. Ее аутфит дополнили серебристые босоножки, а волнистые длинные волосы добавили образу романтичности.
Холли услышала в свой адрес массу комплиментов. Публикация уже набрала свыше 600 тысяч "лайков".
"Моя любовь", "Буквально солнечный свет", "Красавица", "Для всех, кто говорит, что эти фотографии отфотошоплены, она опубликовала видео в своих сторис в этом же наряде, теперь проанализируйте это и замолчите", "Великолепно", - отреагировали фолловеры и коллеги.
Ранее мы писали, что Холли Бейли показала фото в купальнике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2038298-solnechnyy-svet-sygravshaya-rusalochku-aktrisa-pokrasovalas-v-effektnom-plate/