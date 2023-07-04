"Девушка твоей мечты": сыгравшая Русалочку актриса показала пышную грудь в бикини

Холли Бейли. Фото: instagram.com/hallebailey

23-летняя американская актриса и певица Холли Бейли, сыгравшая Русалочку, опубликовала фото в бикини в своем Instagram и привела в восторг фанатов, передает NUR.KZ.

"Девушка твоей мечты", - подписала Холли свои фото в белом бикини. Внимание на фото привлекает объемная грудь молодой актрисы и ее тонкая талия.

Фолловеры рассыпались в комплиментах. Отметим, что у исполнительницы роли Ариэль в ремейке анимационного фильма "Русалочка" 1989 года в этой соцсети почти 6,5 миллионов подписчиков.

"Народная Русалочка", "Прекрасный ангел", "Она знает, что она красивая, больше, чем Русалка на рисунке, она настоящая", "Ух ты, выглядишь сенсационно!" - гласят комментарии фолловеров.

Ранее Холли Бейли, появившаяся в соблазнительном платье на вечеринке после церемонии Met Gala, восхитила фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027434-devushka-tvoey-mechty-sygravshaya-rusalochku-aktrisa-pokazala-pyshnuyu-grud-v-bikini/