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"Моя королева": звезда "Великолепного века" в воздушном платье обворожила Сеть

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Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

40-летняя звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли разместила в Instagram фото в воздушном платье с глубоким декольте и сорвала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

Любимица преданных поклонников турецкого сериала "Великолепный век", сыгравшая роль Хюррем-султан, примерила голубое воздушное платье с пикантным декольте.

Нежный образ немецко-турецкой актрисы не могли не оценить ее подписчики. Их, к слову, у Мерьем 7,5 млн в Instagram.

"Обожаю твое платье, привет из Мексики, ты великолепная актриса, очень понравилось твое участие в сериале "Великолепный век", "Красотка моя номер один", "Прекрасный фотограф, Мерьем, ты очень милая", "Моя королева", "Любимая султанша", - отметили фолловеры.

Ранее Мерьем Узерли показала в соцсети редкие фото из детства и юности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037515-moya-koroleva-zvezda-velikolepnogo-veka-v-vozdushnom-plate-obvorozhila-set/

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