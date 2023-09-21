"Моя королева": звезда "Великолепного века" в воздушном платье обворожила Сеть

40-летняя звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли разместила в Instagram фото в воздушном платье с глубоким декольте и сорвала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

Любимица преданных поклонников турецкого сериала "Великолепный век", сыгравшая роль Хюррем-султан, примерила голубое воздушное платье с пикантным декольте.

Нежный образ немецко-турецкой актрисы не могли не оценить ее подписчики. Их, к слову, у Мерьем 7,5 млн в Instagram.

"Обожаю твое платье, привет из Мексики, ты великолепная актриса, очень понравилось твое участие в сериале "Великолепный век", "Красотка моя номер один", "Прекрасный фотограф, Мерьем, ты очень милая", "Моя королева", "Любимая султанша", - отметили фолловеры.

Ранее Мерьем Узерли показала в соцсети редкие фото из детства и юности.