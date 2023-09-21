"Моя королева": звезда "Великолепного века" в воздушном платье обворожила Сеть
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40-летняя звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли разместила в Instagram фото в воздушном платье с глубоким декольте и сорвала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.
Любимица преданных поклонников турецкого сериала "Великолепный век", сыгравшая роль Хюррем-султан, примерила голубое воздушное платье с пикантным декольте.
Нежный образ немецко-турецкой актрисы не могли не оценить ее подписчики. Их, к слову, у Мерьем 7,5 млн в Instagram.
"Обожаю твое платье, привет из Мексики, ты великолепная актриса, очень понравилось твое участие в сериале "Великолепный век", "Красотка моя номер один", "Прекрасный фотограф, Мерьем, ты очень милая", "Моя королева", "Любимая султанша", - отметили фолловеры.
Ранее Мерьем Узерли показала в соцсети редкие фото из детства и юности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037515-moya-koroleva-zvezda-velikolepnogo-veka-v-vozdushnom-plate-obvorozhila-set/