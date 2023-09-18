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"От этих красивых глаз мурашки по коже": Дипика Падуконе пленила фолловеров

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Дипика Падуконе
Дипика Падуконе. Фото: instagram.com/deepikapadukone

Индийская актриса и известная модель Дипика Падуконе разместила в Instagram ряд эффектных фото в новом образе, на одной из последних фото она запечатлена с "королем Болливуда", передает NUR.KZ.

37-летняя Дипика Падуконе имеет почти 76 миллионов подписчиков в этой соцсети и армия ее фанатов растет с каждым днем. Этому способствует яркая внешность Дипики, ее стройная фигура, а также безусловный актерский талант.

На этот раз актриса появилась в дизайнерском сари молочного цвета, обрамленном черной каймой. Актриса подчеркнула красивые глаза выразительными стрелками, а волосы собрала в аккуратный пучок.

В карусели можно увидеть фото, на котором Дипика запечатлена не одна, а с известным индийским актером. "Король Болливуда" Шах Рукх Кхан не раз был ее партнером по фильмам.

"Последнее фото свело меня с ума", "Чудесно", "Король и королева", "От этих красивых глаз у нас точно мурашки по коже", - написали они.

Напомним, эффектный образ Дипики Падуконе, в котором она появилась на премии "Оскар", впечатлил Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037075-ot-etih-krasivyh-glaz-murashki-po-kozhe-dipika-padukone-plenila-folloverov/

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