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30 лет независимости Казахстана

Диная в стильном аутфите впечатлила фанатов фигурой

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Диная
Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская певица Диная, в прошлом известная как Адеми, показала новые фото и поразила своих фанатов стройной фигурой. Снимки артистка опубликовала на своей Instagram-страничке, передает NUR.KZ.

"Одно лето изменило просто все!" - отметила певица, поблагодарив фотографа за отличные кадры и то, как превосходно было отображено на фото внутреннее состояние артистки.

Диная запечатлелась в белом кроп-топе на шнуровке, светлом пиджаке и джинсах, продемонстрировав идеальный пресс и тонкую талию. Фанаты и коллеги по сцене оставили свои комментарии. Публикация запестрела от смайликов в виде красных сердечек.

"Красотка моя", "Крутышка", "Роскошная девушка", "Красивая", - гласят отзывы.

Ранее Диная рассказала о своей жизни, болезни и о том, что ей пришлось пережить после свадьбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2036054-dinaya-v-stilnom-autfite-vpechatlila-fanatov-figuroy/

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