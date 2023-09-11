Диная в стильном аутфите впечатлила фанатов фигурой

Казахстанская певица Диная, в прошлом известная как Адеми, показала новые фото и поразила своих фанатов стройной фигурой. Снимки артистка опубликовала на своей Instagram-страничке, передает NUR.KZ.

"Одно лето изменило просто все!" - отметила певица, поблагодарив фотографа за отличные кадры и то, как превосходно было отображено на фото внутреннее состояние артистки.

Диная запечатлелась в белом кроп-топе на шнуровке, светлом пиджаке и джинсах, продемонстрировав идеальный пресс и тонкую талию. Фанаты и коллеги по сцене оставили свои комментарии. Публикация запестрела от смайликов в виде красных сердечек.

"Красотка моя", "Крутышка", "Роскошная девушка", "Красивая", - гласят отзывы.

Ранее Диная рассказала о своей жизни, болезни и о том, что ей пришлось пережить после свадьбы.