"Когда гендер-пати?": Айжулдыз Адайбекова переполошила Казнет интригующим фото
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Отечественная актриса Айжулдыз Адайбекова показала в соцсети фото, на котором запечатлена с округлившимся животом, и вызвала переполох среди своих подписчиков, передает NUR.KZ.
"Открыл я дверь, ведь ключ-то у меня", - оставила подпись к фото Айжулдыз.
Пользователи Казнета были удивлены таким повором событий и оставили комментарии под публикацией. Но некоторые догадались, что это всего лишь роль в кино.
"Когда гендер-пати?", "Тебе беременность к лицу", "Который месяц?", "Ого, поздравляю!", "У тебя будет девочка", "Кино, наверное", "Люди, это съемка", "Красивая", "Очень идет", - отреагировали подписчики.
Отметим, что у Айжулдыз подрастает сын. Актриса пожелала счастья экс-супругу - известному казахстанскому мобилографу Кырану Талапбеку, который недавно вновь женился.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2035726-kogda-gender-pati-ayzhuldyz-adaybekova-perepoloshila-kaznet-intriguyuschim-foto/