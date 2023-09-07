"Когда гендер-пати?": Айжулдыз Адайбекова переполошила Казнет интригующим фото

Отечественная актриса Айжулдыз Адайбекова показала в соцсети фото, на котором запечатлена с округлившимся животом, и вызвала переполох среди своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Открыл я дверь, ведь ключ-то у меня", - оставила подпись к фото Айжулдыз.

Пользователи Казнета были удивлены таким повором событий и оставили комментарии под публикацией. Но некоторые догадались, что это всего лишь роль в кино.

"Когда гендер-пати?", "Тебе беременность к лицу", "Который месяц?", "Ого, поздравляю!", "У тебя будет девочка", "Кино, наверное", "Люди, это съемка", "Красивая", "Очень идет", - отреагировали подписчики.

Отметим, что у Айжулдыз подрастает сын. Актриса пожелала счастья экс-супругу - известному казахстанскому мобилографу Кырану Талапбеку, который недавно вновь женился.