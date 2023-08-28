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"Счастья вам, дорогие": Индира Едильбаева восхитила фотосессией с избранником

Опубликовано:

Индира Едильбаева
Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева, готовящаяся к свадьбе, поделилась в соцсети новой фотосессией со своим любимым. Фанаты пожелали молодым счастья, передает NUR.KZ.

В начале августа Индира Едильбаева и Камалдин Камирдинов официально зарегистрировали брак и стали мужем и женой. Певица рассказала, когда состоится ее свадьба. А недавно ей провели обряд "сырға салу".

Индира и Камалдин провели романтическую фотосессию, запечатлевшись в салоне белого кадиллака.

"Очень хочется показать все фотографии, но вот пока что кусочек из крутой фотосессии", - отметила Индира.

Фанаты оценили фото и оставили свои комментарии, пожелав молодым счастья.

"Вторая фотография просто огонь", "Какие красивые", "Счастья вам, дорогие", "Стиль", "У вас будет интернациональная семья", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034245-schastya-vam-dorogie-indira-edilbaeva-voshitila-fotosessiey-s-izbrannikom/

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