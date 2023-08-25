"Наша Джулия Робертс": снявшая видео у моря Альмира Турсын зарядила позитивом Казнет

Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Отечественная актриса Альмира Турсын, сыгравшая в историческом фильме "Томирис", разместила в Instagram-аккаунте позитивное видео, которым подняла настроение своим подписчикам, передает NUR.KZ.

Альмира Турсын сняла позитивное видео у моря и умилила своих подписчиков. Фанаты отметили, что актриса не только очень талантлива, но и красива.

"Вижу следы от первого дубля", "Казахская Софи Лорен - овал лица, губы и даже платье было такое же", "Наша Джулия Робертс", "В моменте показалось, что будет колесо", "Классно! Но я ждала прыжка в воду или что вы побежите в воду", "Энергия", "Любовь моя любовная", "Вы самое красивое произведение искусства в мире", - написали ей поклонники.

Напомним, в июне Альмира Турсын выиграла звание вице-миссис Globe 2023 на конкурсе красоты в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033947-nasha-dzhuliya-roberts-snyavshaya-video-u-morya-almira-tursyn-zaryadila-pozitivom-kaznet/