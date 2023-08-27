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"Королева фитнеса": 54-летнюю Дженнифер Энистон в спортивном костюме забросали комплиментами

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон. Фото: Emma McIntyre / WireImage via Getty Images

54-летняя Дженнифер Энистон показала накаченное тело во время фотосессии для известного модного бренда. В комментариях поклонники забросали актрису комплиментами.

54-летняя американская актриса, звезда легендарного сериала "Друзья" Дженнифер Энистон приняла участие в фотосессии в рамках своего нового фитнес-сотрудничества.

Знаменитость продемонстрировала подтянутую красивую фигуру в спортивном костюме. Образ дополнили прическа, сделанная в небрежном стиле, а также минимум макияжа.

В комментариях к публикации в Instagram фанаты в один голос заявили, что им понравился новый образ Энистон.

"Королева фитнеса", "Королева", "Великолепна", "Энистон – отличный выбор для бренда", "Мое вдохновение", – пишут поклонники.

Ранее актриса дала большое интервью, в котором призналась, что очень хотела стать мамой и даже несколько раз пробовала сделать ЭКО. Однако после череды неудач Дженнифер смирилась с тем, что не сможет иметь детей.

По информации на сайте IMDb, Дженнифер Джоанна Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Калифорнии, США. Ее родители – Джон Энистон и Нэнси Доу – были актерами. Ее отец был греком, а мать имела английское, ирландское, шотландское и итальянское происхождение.

Наибольшую популярность Энистон принесла роль Рейчел Грин в популярном ситкоме "Друзья", который снимали с 1994 по 2004 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033824-koroleva-fitnesa-54-letnyuyu-dzhennifer-eniston-v-sportivnom-kostyume-zabrosali-komplimentami/

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