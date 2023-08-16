"Русалочка": Наzима запечатлелась в пляжном образе у моря

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Певица Наzима поделилась в Instagram фото, на которых запечатлена в пляжном образе. Артистку осыпали комплиментами, отметив ее красоту и стройность, передает NUR.KZ.

Наzима запечатлелась на фоне моря и скал.

"Желаю всем просыпаться с благодарностью к Всевышнему каждое утро", - отметила она.

Фанаты и коллеги по сцене оставили свои отзывы, оценив и пейзаж, и модель на фото. Комментаторы заявили, что певица похожа на сказочную принцессу.

"Ты - самый красивый закат из панорамных окон", "Очень красивая и суперсексуальная Наzима", "Красотка, и закат такой красивый", "Казахская Шакира", "Моана", "Русалочка", "Действительно, магия! Люблю, обожаю, целую, обнимаю", "Ну какова красота", "Шикарная", "Слишком много красоты на одном фото", "Диснеевская принцесса", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032635-rusalochka-nazima-zapechatlelas-v-plyazhnom-obraze-u-morya/