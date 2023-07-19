Показавшая обручальное кольцо Фатима Кулибали переполошила фанатов (фото, видео)

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Звезда сериала "Аппақ келін" Фатима Кулибали озадачила фанатов, показав обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Подпиcчики в Instagram принялись поздравлять молодую актрису, передает NUR.KZ.

"Ну что, пора поделиться с вами новостью", - написала интригующее сообщение Фатима и выложила не менее интригующее фото с обручальным кольцом.

В числе шокированных подписчиков оказались и ее подруги, которые возмутились, что узнали о таком важном событии из соцсетей.

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Актрису принялись поздравлять, но вскоре она все же рассказала, почему на ее пальце появилось кольцо. Оказалось, что стартовали съемки нового сезона сериала "Аппақ келін", в котором Фатима играет роль обаятельной Лии из Америки.

Лия стала казахской келин, образ ее свекрови блистательно воплотила на экране актриса Жанар Айжанова, а экранного супруга Фатимы сыграл актер Абай Асылхан.

Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029262-pokazavshaya-obruchalnoe-koltso-fatima-kulibali-perepoloshila-fanatov-foto-video/