Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Показавшая обручальное кольцо Фатима Кулибали переполошила фанатов (фото, видео)

Опубликовано:

Фатима Кулибали
Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Звезда сериала "Аппақ келін" Фатима Кулибали озадачила фанатов, показав обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Подпиcчики в Instagram принялись поздравлять молодую актрису, передает NUR.KZ.

"Ну что, пора поделиться с вами новостью", - написала интригующее сообщение Фатима и выложила не менее интригующее фото с обручальным кольцом.

В числе шокированных подписчиков оказались и ее подруги, которые возмутились, что узнали о таком важном событии из соцсетей.

Сторис Фатимы Кулибали
Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Актрису принялись поздравлять, но вскоре она все же рассказала, почему на ее пальце появилось кольцо. Оказалось, что стартовали съемки нового сезона сериала "Аппақ келін", в котором Фатима играет роль обаятельной Лии из Америки.

Лия стала казахской келин, образ ее свекрови блистательно воплотила на экране актриса Жанар Айжанова, а экранного супруга Фатимы сыграл актер Абай Асылхан.

Сторис Фатимы Кулибали
Сторис Фатимы Кулибали. Скрин: instagram.com/fatima_kulibali

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2029262-pokazavshaya-obruchalnoe-koltso-fatima-kulibali-perepoloshila-fanatov-foto-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.