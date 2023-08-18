"Надо покрыться, чтобы не сглазили": Ашу Матай в оригинальном платье забросали комплиментами

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская телеведущая и актриса Аша Матай примерила платье с необычным дизайном. Новый образ Аши оценили ее подписчики в соцсети, где она и разместила фото, передает NUR.KZ.

Оригинальный дизайн вечернего платья и его хозяйку высоко оценили пользователи Instagram. Образ Аша дополнила маленьким черным клатчем. В свой адрес она услышала много лестных отзывов.

"Красивая, надо покрыться, чтобы не сглазили", "Платье супер", "Нет такой красавицы, как вы", "А где это?", "Те, кто не понимает моду, пройдите мимо", "Влюбилась", "Красотка", "Прическа шик", - написали фанаты под фото.

Напомним, Айша Матай рассказала, как боролась с лишним весом после родов. Актриса поделилась секретом стройности, она призналась, что не сидела на диетах, но очень много двигалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033067-nado-pokrytsya-chtoby-ne-sglazili-ashu-matay-v-originalnom-plate-zabrosali-komplimentami/