"Набрала 32 килограмма": Аша Матай рассказала, как боролась с лишним весом после родов

Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Певица, актриса и телеведущая Аша Матай рассказала в эфире программы "Қыздар-ай", что сильно поправилась во время беременности. Артистка поделилась и тем, как попрощалась с лишними килограммами.

У Аши Матай и Армана Коныра подрастают две очаровательные девочки. Аша призналась, что сильно набрала вес во время первой беременности.

Об этом она без утайки рассказала в эфире программы "Қыздар-ай", которую ведет вместе с актрисой Жанар Айжановой.

"Я набрала 32 килограмма. Меня многие спрашивают, какой мой рост и вес. Мой рост 158 сантиметров.

Когда я вышла замуж, то весила 47 килограммов, после набирала и набирала, стала весить 52 килограмма в начале своей беременности.

Посчитайте, каким стал мой вес, когда я прибавила еще 32 килограмма. Для меня это было страшно, я округлилась, отекла. И мне помогло только движение.

Не могу заявить, что я сидела на ПП, усиленно занималась спортом. Я просто очень много двигалась", - рассказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020147-nabrala-32-kilogramma-asha-matay-rasskazala-kak-borolas-s-lishnim-vesom-posle-rodov/