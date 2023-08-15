Берик Айтжанов и его дочь примерили образы героев легендарного фильма "Леон"

Берик Айтжанов с дочерью. Фото: instagram.com/berik_aitzhanov

Казахстанский актер Берик Айтжанов поделился в Instagram-аккаунте интересной фотосессией, в которой приняла участие его маленькая дочь. Снимки вызвали умиление пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Отец и дочь повторили образы героев известного французского фильма "Леон" 1994 года, в котором главные роли сыграли Жан Рено и юная Натали Портман, появившаяся впервые на экране.

Пользователи соцсети оценили перевоплощение казахстанского актера и его маленькой дочери, оставив свои комментарии. Они также заметили, как сильно девочка похожа на отца.

"Баке в любом ракурсе и формате в тренде! Бауырым - молодец!", "Дочка - копия ты в детстве", "Боже, до чего же нежно", "Леон" Люка Бессона", "Как мило", "Отцы, у которых есть дочери, счастливы", "Леон киллер по-казахски", "Да она же твоя копия", "Крутяк", - написали подписчики.

Напомним, Берик Айтжанов сыграл в историческом турецком сериале вместе с Бураком Озчивитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032562-berik-aytzhanov-i-ego-doch-primerili-obrazy-geroev-legendarnogo-filma-leon/