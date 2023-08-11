"Самая стильная": Лидо покрасовалась в модном аутфите

Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Отечественная певица Лидия Досалина, более известная под сценическим псевдонимом Лидо, восхитила стильным аутфитом. Новые фото она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Не так давно многодетная Лидо изумила поклонников фигурой в купальнике. А теперь представила новый стильный аутфит - она запечатлелась в коротких шортах и светлой футболке.

Дополнением к модному образу послужили туфли-лодочки и солнцезащитные очки.

"Белый - мой новый черный", - подписала Лидо фото.

Модницы оценили ее образ и оставили свои комментарии.

"Сначала посмотрела на спортивный верх, а когда увидела туфли, удивилась. Потом снова посмотрела наверх и заметила, что шорты классические. Аккуратный образ! Клевый", "Туфли как из молодости моей мамы", "Вот она эксперт моды", "Лидия, спасибо ,что дарите прекрасные образы", "Самая стильная", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032118-samaya-stilnaya-lido-pokrasovalas-v-modnom-autfite/