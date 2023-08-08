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Смелый образ Жаркынай Ханайым смутил фанатов

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Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отечественная певица и актриса Жаркынай Ханайым представила на суд своих подписчиков в Instagram новую фотосессию. Однако смелый образ артистки оценили не все, передает NUR.KZ.

Не так давно звезда сериала "Рауза" удивила своих фанатов необычным нарядом. Актриса не боится экспериментов и подготовила для поклонников новую фотосессию.

Яркий пиджак и боди нюдового цвета, а также бежевые остроносые туфли на шпильке - такой наряд Жаркынай предпочла для нового образа. Предвосхищая реакцию подписчиков, артистка оставила подпись к снимкам.

"С каких комментариев начнем?" - написала она.

Подписчики разделились во мнениях, оценивая фото.

"Жаркынай, ты и без того красива, не надо раздеваться, у тебя дочь растет", "Очень ценю твое творчество, не растрачивай уважения к себе", "Фигура есть, голос прекрасный, когда ей так ходить, как не сейчас? Молодец", "Современная", - отметили пользователи Казнета.

Мы писали также, что Жаркынай Ханайым ответила на вопрос о повторном браке. Актриса призналась, что пока не хочет замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031613-smelyy-obraz-zharkynay-hanayym-smutil-fanatov/

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