"Что только не придумают!": Жаркынай Ханайым в необычном наряде удивила фанатов

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым, сыгравшая в сериале "Рауза", поделилась в Instagram фотосессией, для которой примерила необычный наряд, передает NUR.KZ.

"Не забывай, с чем ты приехал в город и зачем. Как еще можете назвать фото?" - отметила актриса.

На снимках она позирует в плаще, сшитом из полипропилена в клетку, из которого обычно изготавливают большие хозяйственные сумки. Одну из таких сумок артистка держит в руке.

Акцент Жаркынай сделала на ноги, а также дополнила образ черными солнцезащитными очками.

"Туф, ну что за модель!", "Что только не придумают!", "Надо из этой сумки срочно двойку сшить", "Кто знал, что такие сумки станут хитом", "Не ленитесь, да? Шьете такое ради комментариев, а для меня вы навсегда останетесь символом скромности", "Вам идет, ни у кого нет такой одежды, эксклюзив", - оставили свои комментарии пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2019931-chto-tolko-ne-pridumayut-zharkynay-hanayym-v-neobychnom-naryade-udivila-fanatov/