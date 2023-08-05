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"Бурак не ревнует?": Фахрие Эвджен показала роскошную фигуру в джинсовом бикини

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Фахрие Эвджен
Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Турецкая актриса и жена Бурака Озчивита Фехрие Эвджен поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует в джинсовом бикини, демонстрируя свою роскошную фигуру, передает NUR.KZ.

37-летняя кинозвезда опубликовала несколько снимков с прогулки по морю на своей странице в Instagram. На них актриса позирует в джинсовом бикини, а на бедра она также повязала парео.

Свой образ турецкая актриса дополнила тремя цепочками разной длины, ярким браслетом и кольцами. Волосы были слегка собраны, а на лице присутствовал легкий макияж с акцентом на глазах.

Поклонники артистки в комментариях к публикации осыпали ее комплиментами.

"Бурак не ревнует, что его жена такая сексуальная?" "Кто сказал, что она родила двоих", "Красавица", "Как ты прекрасна", "Господину Бураку очень повезло, у него есть жена, которая похожа на принцессу", – пишут они.

Напомним, в январе текущего года Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен стали родителями во второй раз. У супругов родился сын, которого назвали Керем.

По информации на сайте IMDb, Фахрие Эвджен родилась 4 июня 1986 года, она немецко-турецкая актриса, наиболее известна своими ролями Неклы Текин в сериале "Листопад" и Фериде – "Королек – птичка певчая". Также она сыграла в фильмах: "Ты – мой дом", "Бесконечная любовь".

В июне 2017 года она вышла замуж за актера Бурака Озчивита в Стамбуле. В 2017 году она заняла девятое место в списке Buzznet "30 самых красивых женщин мира".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031254-burak-ne-revnuet-fahrie-evdzhen-pokazala-roskoshnuyu-figuru-v-dzhinsovom-bikini/

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