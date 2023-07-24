Потерявшая сына Асель Аскар рассказала, что ее вдохновляет жить

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар рассказала своим поклонникам, что ее вдохновляет жить после смерти младшего сына, передает NUR.KZ.

Инстадива, выступая на одной из встреч с фанатами, ответила на вопрос, что ее вдохновляет жить.

По ее словам, после смерти сына сильную утрату чувствует не только она, но и ее мама. Поэтому она старается радовать маму дорогими подарками, процедурами по омоложению, поездками за границу.

"Я давно могла бы, знаете, себе купить пять квартир, вот честно. (…) А я все деньги спускаю. Маме это нравится: "Мам, пойдем, купим". "Мама, тебе это хочется?" "Нет, не надо, Асель, иди, купи себе квартиру". Ну что с этой квартирой? Ну будет она стоять. Ну буду я ее сдавать и 200-300 тыс. тенге получать. Ну и что?

А моя мама, ей сейчас 58 лет, и то я ее стараюсь всегда молодить как-то, сделать лучше, потому что она тоже очень сильно горюет, горе сказывается на лице. (…) Я быстренько занялась маминым лицом, чтобы она себя чувствовала хорошо", – рассказала она.

Асель Аскар также добавила, что планирует отправить маму в Европу, отметив, что стоимость поездки составляет 10 тыс. долларов.

Звезда соцсетей призналась, что ее мотивирует мысль помочь маме.

"Страх, что вдруг я сейчас маме не успею что-то додать, ей будет нечего вспоминать, этот отрезок жизни станет для нее ужасным воспоминанием, страшным сном. Я поэтому очень старалась дома обстановку сменить. Когда есть этот страх, ты начинаешь думать. Такие мысли, как хочу помочь маме, очень мотивируют", – подчеркнула она.

Напомним, в начале октября прошлого года Асель Аскар сообщила о смерти сына Айбарса. Малышу было всего восемь месяцев.

Позже она устроила для него вечер памяти, а затем довела до слез Казнет песней и клипом на казахском языке "Мой ангел", посвященными сыну. Затем она выложила русскую версию музыкального произведения.

Также актриса рассказала, что после перенесенной утраты сына каждый день пытается вытащить себя из эмоциональной ямы и просто проживает дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2029824-poteryavshaya-syna-asel-askar-rasskazala-chto-ee-vdohnovlyaet-zhit/