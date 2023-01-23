Асель Аскар довела до слез Казнет песней и клипом "Мой ангел", посвященными сыну (видео)

Асель Аскар. Кадр видео: youtube.com/Assel Askar

Актриса Асель Аскар опубликовала клип "Мой ангел", посвященный ее сыну Айбарсу. Видео, за сутки набравшее более полумиллиона просмотров, растрогало и довело до слез пользователей Казнета, передает NUR.KZ.

Клип Асель опубликовала на своем YouTube-канале.

"Это творение создавалось на протяжении трех с половиной месяцев, с момента смерти моего сына идея клипа сразу зародилась у меня в голове. Именно так я проживала эту боль, именно так я представляла, что его душа уходит в свет.

Сцена с бабочками - это метафора о короткой жизни маленьких детей, бабочка - это мой сын, который сидит на мне. У бабочек очень короткая жизнь, они живут три дня. Мы их красоте умиляемся и восхищаемся, и, тем не менее, мы принимаем тот факт, что эти красивые создания существуют недолго.

Так же как и наши дети, которые выбрали небо. Они словно бабочки приходят, радуют и внезапно уходят. В данном видеоролике бабочка - олицетворение души моего сына, а другие бабочки - это души других детей, оставивших своих матерей. В этом клипе вы можете разглядеть призрачную красоту мгновенного счастья и горя одновременно", - написала она.

Пользователи соцсети прокомментировали душераздирающее видео, выразив свое сочувствие знаменитости.

"Не дай бог испытывать кому то такую боль, вы сильная женщина! Смотрела клип и плакала", "Песня до глубины души, плакала с первых секунд песни Айбарсик очень гордится вами. Асель вы большая молодец", "У меня нет слов Какая песня. Какой клип. Какая вы. Ком в горле, особенно от мысли, что это не просто песня и наигранные слезы для клипа, а реальная боль матери ушедшего ангела", - написали они.

Напомним, в начале октября Асель Аскар сообщила о смерти сына Айбарса. Малышу было всего восемь месяцев. Несколько дней назад она устроила для него вечер памяти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2006344-asel-askar-dovela-do-slez-kaznet-pesney-i-klipom-moy-angel-posvyaschennymi-synu-video/