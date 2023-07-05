"Воплощение женственности": жена Петросяна в платье со спущенными плечами очаровала Сеть

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

34-летняя Татьяна Брухунова представила фанатам в Instagram летний образ и вдохновила их на комплименты. Пользователи соцсети отметили, что в этом образе она превосходно выглядит, передает NUR.KZ.

Татьяна Брухунова запечатлелась в легком шифоновом платье со спущенными плечами. В карусели жена Петросяна выложила несколько фото, которые не могли не оценить ее подписчики. Они признались, что Татьяна всегда их вдохновляет своими образами.

"Красота! Очень красивый образ", "Шикарный образ! Платье, улыбка, босоножки - все очень гармонично и женственно", "Татьяна, такое красивое платье. Вам оно очень подходит", "Лет 20 - не больше. Молодая классная девчонка", "Красивой девушке все к лицу! Как всегда, браво!", "Чудесное платье, чудесная вы, воплощение женственности", "Вдохновляющие фото", - написали фолловеры.

Ранее продемонстрировавшую весенние образы Брухунову назвали модницей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027703-voploschenie-zhenstvennosti-zhena-petrosyana-v-plate-so-spuschennymi-plechami-ocharovala-set/