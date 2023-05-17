"Модница": молодая жена 77-летнего Петросяна продемонстрировала новые образы

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга 77-летнего российского юмориста Евгения Петросяна порадовала фанатов в соцсети новыми фотографиями, на которых запечатлелась в разных аутфитах, передает NUR.KZ.

34-летняя Татьяна Брухунова предложила своим подписчикам посмотреть ряд ее новых образов, которыми поделилась в карусели.

"5 дней равно 5 луков", - написала Татьяна в Instagram, добавив хештег "сделано в России".

Пользователи соцсети оценили ее вкус и наряды.

"Слишком модно и красиво. С такой замечательной фигурой можно создавать не такие объемные образы", "Вещи, может, и удобные, но не подчеркивают достоинства фигуры", "Наши дизайнеры ничуть не хуже заграничных! Каждый образ продуман со вкусом", "Все образы хороши, но с юбкой-баллоном просто супер", "Модница! Все очень круто! Идеи схвачены", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2020956-modnitsa-molodaya-zhena-77-letnego-petrosyana-prodemonstrirovala-novye-obrazy/