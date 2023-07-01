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"Такая счастливая": вышедшую замуж Камшат Жолдыбаеву сравнили с героиней турецкого сериала

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Камшат Жолдыбаева
Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Отечественная актриса и певица Камшат Жолдыбаева восхитила своих подписчиков в Instagram порцией новых фото, которые были сделаны во время отдыха в Таиланде, передает NUR.KZ.

"Индийский океан. Богатая флора и фауна. Мягкий климат. Экзотические фрукты. Приветливые люди. Высокий сервис. Все это - Таиланд. Люблю здесь отдыхать", - поделилась Камшат.

Экс-солистка "КешYOU", не так давно вышедшая замуж, разместила в карусели ряд фото, которые не оставили равнодушными ее подписчиков.

Артистку в закрытых нарядах с платком на голове сравнили с героиней турецкого сериала и одноименной книги "Королек - птичка певчая".

"На этих фотографиях она похожа на актрису, сыгравшую Фериде", "Носить платок нужно вот так", "Такая счастливая, глаза, полные счастья", "Из бунтарки в степенность. Классный образ", "С правильным мужчиной женщина вот так расцветает", "Образ Фериде из турецкого сериала", - отметили фолловеры.

Ранее Камшат Жолдыбаева объяснила, почему стала носить платок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027133-takaya-schastlivaya-vyshedshuyu-zamuzh-kamshat-zholdybaevu-sravnili-s-geroiney-turetskogo-seriala/

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