"У тебя красивые ножки": экс-супругу Моргенштерна забросали комплиментами в Сети

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Экс-супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала стройные ноги в эффектном аутфите. Фотографии, которые Дилара разместила в соцсети, были сделаны в ОАЭ, передает NUR.KZ.

Дилара запечатлелась на фото в облегающем черном ромпере с глубоким декольте, поверх которого девушка накинула пиджак.

Ночная съемка была проведена в Дубае, локацию Дилара указала на фото. Экс-супруга Моргенштерна получила в свой адрес массу лестных слов.

"Это противозаконно, быть такой красивой!", "Очень красиво", "Похорошела", "Красотка", "Ты опять в Дубае? Ты же говорила, что тебе там надоело", "Шикарно", "А глаза... Трогательный образ. А в глубине души совсем ребенок", "Дилара, у тебя очень красивые ножки", - отметили подписчики.

Напомним, в сентябре 2021 года Моргенштерн и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. А уже в феврале супруги заявили о разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025718-u-tebya-krasivye-nozhki-eks-suprugu-morgenshterna-zabrosali-komplimentami-v-seti/