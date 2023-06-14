"Довела себя до совершенства": 45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками в Instagram кадрами с отдыха в Турции и продемонстрировала свою фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

На фото знаменитость запечатлена на фоне моря в ярком, слитном купальнике с подчеркивающим пышную грудь декольте, дополнив образ красной помадой.

"Думали, я оставлю вас без фото в купальниках? Я не могу быть такой жестокой", - подписала кадры Анфиса.

"Анфиса, как всегда красотка, ну и конечно же фигура", "Шикарная! Настоящая! И очень женственная", "Вы прекрасны, восхищаюсь Вами", "Какая классная фигура", "Огонь, просто огонь", "Куколка", "Анфиса довела себя до совершенства, не побоюсь этого слова", "Узнаю Анфиску, одежда ей не идет. В одежде я ее не узнал. Красотуля!" - отреагировали восхищенные поклонники на снимки.

Ранее мы также писали, что Анфису Чехову обвинили в фотошопе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024693-dovela-sebya-do-sovershenstva-45-letnyaya-anfisa-chehova-pokazala-figuru-v-kupalnike/