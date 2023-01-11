"В депрессию не впадаете от оригинала?": показавшую пышный бюст Чехову обвинили в фотошопе

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась перед поклонниками фигурой в купальнике, а те в ответ обвинили ее в злоупотреблении фотошопом, передает NUR.KZ.

"Ждали? Не могу обмануть ваши ожидания. Кроме фото в купальниках ничего не снимала. Зачем тратить время на скучные снимки, в которых даже обсудить нечего", - заявила Анфиса в своем Instagram.

Некоторые фанаты восхитились ее фигурой, однако другие раскритиковали снимки.

"Анфиса, вы сильно похудели. Вы молодец. На зачем так несимметрично фотошопить? Вы и так огромных результатов добились. Все же видят ваши фото у других без фотошопа с совершенно другими объемами", "Видела вас недавно по телевизору, там такой талией и не пахнет, хороший фотошоп", "Отфотошопила все, что могла. Вот мне интересно, человек, который так злоупотребляет фотошопом, как потом в зеркало смотрится? Анфиса, вы в депрессию не впадаете от оригинала?" - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2004889-v-depressiyu-ne-vpadaete-ot-originala-pokazavshuyu-pyshnyy-byust-chehovu-obvinili-v-fotoshope/