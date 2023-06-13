Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Нестареющая": 60-летняя Деми Мур в элегантном платье посетила модный показ

Опубликовано:

Деми Мур
Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

Американская актриса Деми Мур посетила показ круизной коллекции Max Mara. Фото с мероприятия она опубликовала на своей странице в соцсети, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Солдат Джейн" появилась на вечере в элегантном монохромном образе в бежевых оттенках. Актриса предстала в закрытом трикотажном макси-платье с высоким горлом и длинным рукавом.

60-летняя знаменитость также дополнила аутфит бежевыми туфлями, золотистым клатчем и пальто в тон платью, распустив темные, прямые волосы.

"Так невероятно и великолепно. Не стареет", "Ты такая красивая и элегантная", "Нестареющая", "Чистая элегантность! Чистый стиль! Чистая красота", "Идеальная женщина", "Захватывает дыхание... невероятно красиво", "Ты как картина Рембрандта", - отреагировали поклонники на фотографии голливудской кинодивы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024511-nestareyuschaya-60-letnyaya-demi-mur-v-elegantnom-plate-posetila-modnyy-pokaz/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.