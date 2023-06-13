"Нестареющая": 60-летняя Деми Мур в элегантном платье посетила модный показ

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

Американская актриса Деми Мур посетила показ круизной коллекции Max Mara. Фото с мероприятия она опубликовала на своей странице в соцсети, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Солдат Джейн" появилась на вечере в элегантном монохромном образе в бежевых оттенках. Актриса предстала в закрытом трикотажном макси-платье с высоким горлом и длинным рукавом.

60-летняя знаменитость также дополнила аутфит бежевыми туфлями, золотистым клатчем и пальто в тон платью, распустив темные, прямые волосы.

"Так невероятно и великолепно. Не стареет", "Ты такая красивая и элегантная", "Нестареющая", "Чистая элегантность! Чистый стиль! Чистая красота", "Идеальная женщина", "Захватывает дыхание... невероятно красиво", "Ты как картина Рембрандта", - отреагировали поклонники на фотографии голливудской кинодивы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024511-nestareyuschaya-60-letnyaya-demi-mur-v-elegantnom-plate-posetila-modnyy-pokaz/