"Знаменитые тоже стареют": Сальма Хайек показала лицо без фильтров

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек показала поклонникам свою естественную красоту, продемонстрировав свое лицо без макияжа и фильтров. Снимком она поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

56-летняя актриса показала крупным планом свое лицо и рассказала, что по утрам она считает количество седых волос и новых морщин на лице.

"Я просыпаюсь и считаю, сколько морщин и седых волос прокралось на вечеринку этим утром", - написала кинодива.

Фотография вызвала восторг у подписчиков. Они посчитали смелым поступком показать свою внешность без прикрас.

"Спасибо, что поделились! Вы помогаете увидеть, что даже самые красивые и знаменитые тоже стареют", "Красивая. Немногие артисты имеют смелость показать свое естественное лицо. Почти все со своими фильтрами", "Каждое утро все красивее", "Ты настоящий человек и такая красивая", - отреагировали фанаты звезды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023871-znamenitye-tozhe-stareyut-salma-hayek-pokazala-litso-bez-filtrov/