"Эта королева не стареет": 56-летняя Сальма Хайек в бикини произвела фурор в Сети

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек пленила фанатов, опубликовав фотографии в купальнике на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

56-летняя голливудская дива поделилась кадрами, где она позирует в ярком бикини в лучах закатного солнца.

"Каждый раз, когда мне нужно почувствовать себя обновленной, я ухожу в море", - подписала серию снимков артистка.

Поклонники высоко оценили фотографии и были восхищены красотой и фигурой 56-летней кинодивы. Фотография за 10 часов набрала почти 1,5 млн лайков.

"Какой договор вы заключили, чтобы выглядеть так эффектно", "Эффектная русалка", "Клянусь Богом, брат. Эта королева не стареет", "Настоящая природная красота", "Прекрасная, чудесная богиня", "Горячая, красивая и великолепная Сальма", - прокомментировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2018095-eta-koroleva-ne-stareet-56-letnyaya-salma-hayek-v-bikini-proizvela-furor-v-seti/