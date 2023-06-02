"Еще одна актриса растет": Фатима Кулибали умилила Казнет, показав фото с дочерью

Фатима Кулибали с дочерью. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Отечественная актриса Фатима Кулибали, сыгравшая в сериале "Аппақ келін", показала подписчикам в Instagram свою дочь. Пользователи соцсети отметили их сильное сходство, передает NUR.KZ.

Фатима, воплотившая на экране образ примерной невестки из Америки по имени Лия в сериале "Аппақ келін", разместила фото с дочерью и поздравила всех малышей с Днем защиты детей.

"С праздником наших деток, пусть все дети мира будут здоровы и счастливы, а нам родителям мудрости для воспитания достойных людей", - написала она.

"Очень красивые! Доча очень похожа на тебя в детстве", "Две красавицы", "Красивая, как мама", "Еще одна актриса растет", "У нее есть дочь? Не знала", - отметили фолловеры.

Ранее Фатима рассказала о разводе и своих планах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023130-esche-odna-aktrisa-rastet-fatima-kulibali-umilila-kaznet-pokazav-foto-s-docheryu/