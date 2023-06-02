10 эффектных фото звезды турецкого сериала "Зимородок"

Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир. Фото: instagram.com/afrasaracoglu

25-летняя турецкая актриса и модель Афра Сарачоглу, играющая одну из главных ролей в популярном сериале "Зимородок", порадовала своих поклонников в соцсети эффектными фото, передает NUR.KZ.

Турецкий сериал "Зимородок" набирает все большую популярность. Красивые молодые актеры, играющие главные роли, показывают, насколько талантливы. Афра Сарачоглу уже известна зрителям по роли в сериале "Госпожа Фазилет и ее дочери".

В сериале "Зимородок" Афра воплощает на экране образ провинциалки Сейран - жены богатого парня по имени Ферит, которого играет Мерт Рамазан Демир.

Армия поклонников Афры растет с каждым днем. В Instagram у молодой актрисы уже больше 7,5 млн подписчиков. Афра демонстрирует точеную фигуру и длинные ноги в модных нарядах и собирает комплименты фанатов.

"Красавица", "Огонь", "Ну что за красота!", "Кто ждет комментарий Мерта?", "Помиритесь уже с Феритом", "Моя принцесса", "Ты очень красивая, мы смотрим сериал, не пропуская ни одной серии, очень приятно видеть тебя вместе с Феритом", "Какая ты классная", "Словно цветок", - отметили фанаты под снимком, где Афра запечатлелась в экстремальном мини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023089-10-effektnyh-foto-zvezdy-turetskogo-seriala-zimorodok/