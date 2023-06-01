"Казахская Ева Мендес": блогер Айна Исаева поделилась соблазнительными снимками

Айна Исаева. Фото: instagram.com/ainasays

Казахстанская блогерша и певица Айна Исаева поделилась чувственными кадрами в своем Instagram-аккаунте и получила массу комплиментов от своих подписчиков, передает NUR.KZ.

На опубликованных снимках инстадива, прославившаяся в соцсетях благодаря коротким юмористическим видео, запечатлена в облегающем платье черного цвета с открытой спиной и глубоким декольте, подчеркивающим ее грудь.

Фолловеры не удержались от восхищенных комментариев в адрес фигуры и внешности блогерши и сравнили Айну с голливудской кинозвездой.

"Казахская Ева Мендес", "Воздушная, очень приятная девушка", "Как можно быть такой секси", "Нереальная, просто фантастика", "Какая шикарная", "Взрыв моего сердца", "Какая харизма", "Какая же вы бомбическая просто, тащусь от вас", "Кошка такая", "Зовите пожарных", - прокомментировали фотографии ее подписчики.

Напомним, мы также писали, что другая казахстанская блогерша поделилась обнаженными фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022903-kazahskaya-eva-mendes-bloger-ayna-isaeva-podelilas-soblaznitelnymi-snimkami/