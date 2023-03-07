"Форма идеальная": актриса Дина Тасбулатова раскрыла секрет своей стройной фигуры

Дина Тасбулатова. Фото: instagram.com/dina_tasbulatova

Отечественная актриса Дина Тасбулатова похвасталась стройной фигурой. Она рассказала подписчикам в Instagram, как добилась такого блестящего результата, передает NUR.KZ.

"Честно говоря, я далеко не идеальна. Но это не касается моей формы. Я ведь вообще особо не напрягаюсь, чтобы быть в форме. Просто я выработала определенные привычки, которые стали частью моей жизни. Я многое почерпнула из книги "Атомные привычки".

Там есть про позиционирование себя. Типа, я занимаюсь спортом, не для того, чтобы похудеть или быть спортивной, а я спортивный человек и поэтому я тренируюсь. Мне очень нравится думать о себе, как о сильной девушке, соответственно я и поступаю, как поступила бы сильная девушка. В этом смысл", - написала Дина.

"Согласна с тобой", "Ты супер, Дина", "Форма идеальная", "Ты для меня, как аленький цветочек", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2012033-forma-idealnaya-aktrisa-dina-tasbulatova-raskryla-sekret-svoey-stroynoy-figury/