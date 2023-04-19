"Настоящая казахская келин": новый образ Альбины Шардаровой высоко оценили фанаты

Альбина Шардарова. Фото: instagram.com/albina.shardarova

Казахстанская певица Альбина Шардарова очаровала своих поклонников в Instagram новым образом. Наряд, который артистка выбрала для выхода в свет, пришелся по душе ее фанатам, передает NUR.KZ.

Альбина Шардарова появилась в белом платье, черном расписном чапане и белом платке, образ артистки дополнили серебряные серьги и кольцо, выполненные в национальном стиле.

"Наверное, скажут, что Альбина тоже покрылась. Или красиво?" - спросила она своих подписчиков.

Пользователи соцсети заявили, что им очень понравился наряд Альбины.

"Это образ молодой замужней женщины-казашки", "Очень красивый образ, вам идет", "Настоящая казахская келин", "Вот так надо носить платок по-казахски", "Альбина, сегодня у вас очень красивый образ", "Красивая казахская келин", - отметили подписчики.

Напомним, в сентябре 2021 года Альбина Шардарова стала мамой во второй раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2017393-nastoyaschaya-kazahskaya-kelin-novyy-obraz-albiny-shardarovoy-vysoko-otsenili-fanaty/