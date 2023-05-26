"Не узнать": новый образ Равшаны Курковой удивил фанатов

Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana

Известная российская актриса Равшана Куркова поделилась в Instagram кадрами со съемок сериала, на которых она с новой прической, передает NUR.KZ.

Актриса проанонсировала выход очередного сезона мистического сериала "Пищеблок" и опубликовала кадры со съемок. Для своей роли знаменитость кардинально сменила имидж и предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и челкой.

"Новый сезон "Пищеблока" выходит этим летом. До скорого!" - написала Равшана.

Фолловеры отметили, что актрисе идет любой образ, а некоторые сравнили Равшану с герцогиней Сассекской - Меган Маркл.

"Какая вы потрясающая", "На Меган Маркл похожи", "Я уж подумала наши фильм про Меган сняли", "Как француженка...прическа очень идет вам", "Улыбка и взгляд Равшаны завораживают", "Настоящую красоту даже совковой прической не испортишь", "Не узнать", - прокомментировали они

Ранее мы также сообщали, что Равшана Куркова поразила поклонников лицом без макияжа и пышным бюстом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022154-ne-uznat-novyy-obraz-ravshany-kurkovoy-udivil-fanatov/