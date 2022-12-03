Равшана Куркова поразила поклонников лицом без макияжа и пышным бюстом

Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana

Актриса Равшана Куркова похвасталась своей природной красотой. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram снимки с отдыха на Бали, представ в естественном образе – без макияжа.

"Витамин D", – подписала фотографию актриса.

На снимке Куркова позирует на пляже Нуса Дуа без макияжа с распущенными волосами и в бирюзовом купальнике, который подчеркивает ее пышный бюст. Ее нежный образ дополняют браслет на руке и цепочка с кулоном в форме сердца.

Поклонники оценили внешность артистки. Они отметили, что Куркова выглядит молодо и свежо.

Публикация набрала почти 65 тыс. лайков и более 260 комментариев.

"Какая нежная и красивая!", "Ровшик, ты не меняешься. Все такой же ребенок, как и 20 лет назад!", "Какая красавица! Пусть так еще будет долго-долго!", "Райский остров с красоткой", – написали ее фанаты.

К слову, сейчас актриса отдыхает в Индонезии вместе с сыном Гаспаром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1999574-ravshana-kurkova-porazila-poklonnikov-litsom-bez-makiyazha-i-pyshnym-byustom/