"В таком виде только на свалку": подписчики не оценили образ Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров поделился в соцсетях снимком из Монако. Однако не всем его подписчикам пришелся по вкусу образ артиста – некоторые сравнили его с бомжом, передает NUR.KZ.

Фото из отпуска Киркоров выложил на своей странице в Instagram. В кадре певец предстал в широкой розовой майке, свободных джинсах с большими дырками на коленях и черных кроссовках. Из аксессуаров артист выбрал черную кепку, сумку через плечо и множество мелких браслетов.

"На развилке… думаю, куда свернуть", – подписал публикацию он.

Подписчики начали шутить, предлагая разные варианты дорог. Тем не менее не всем понравился образ Киркорова.

"В этом прикиде слился с местными бомжами!", "В таком виде сворачивать только на свалку", "Тот самый вариант, когда брюки не смогли превратиться в элегантные шорты", "Прикид бывал и получше!", "Не у бомжа ли забрал последние штаны?", "Фото называется: когда тебе скоро 60, а думаешь, что 16", "Шикарный бомж", – заявили некоторые комментаторы.

Напомним, в прошлом году Филипп Киркоров, выступивший в Алматы в полуголом виде, оказался в центре скандала.

При этом артист отмечал, что для него самого это стало сюрпризом – мол, по задумке на сцене после элемента переодевания он должен был быть в кожаных шортах, но что-то пошло не так.

"На этот раз разыграли карту "Голый король", оставив меня без шорт ровно перед тем, как мне идти в зал. Что ж! Шутки шутками! Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но show must go on! Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку!" – пригрозил Киркоров своей команде.

Также в декабре Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения любимой дочери, заказав для нее торт у знаменитого кондитера Рената Агзамова. Однако фотографии изысканного десерта спровоцировали хейт в соцсети.

"Не стыдно в такое тяжелое время устраивать пиры?", "Самое время обсуждать начинку торта", "Да, конечно, понятно, что день рождения у ребенка, но сейчас в такое время можно не выставлять все это напоказ. Как-то непонятно все это", "Сколько пафоса", – отреагировали на публикацию пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022028-v-takom-vide-tolko-na-svalku-podpischiki-ne-otsenili-obraz-kirkorova/