"Не стыдно в такое время устраивать пиры": торт дочери Киркорова вызвал хейт в соцсети

Торт дочери Киркорова. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения любимой дочери, заказав для нее торт у знаменитого кондитера Рената Агзамова. Однако фотографии изысканного десерта спровоцировали хейт в соцсети, передает NUR.KZ.

"Сладости — пища для девичьих сердец. Их вкус сродни большой любви, которой пленено хрупкое сердечко". Какой потрясающий торт от Рената Агзамова был на день рождения у нашей принцессы Аллы-Виктории. Волшебный, зимний, сказочный. И невероятно вкусный. А начинку торта Алла-Виктория выбрала сама", - похвастался Киркоров в своем Instagram.

"Не стыдно в такое тяжелое время устраивать пиры?", "Самое время обсуждать начинку торта", "Да, конечно, понятно, что день рождения у ребенка, но сейчас в такое время можно не выставлять все это напоказ. Как-то непонятно все это", "Сколько пафоса", - отреагировали на публикацию пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2000489-ne-stydno-v-takoe-vremya-ustraivat-piry-tort-docheri-kirkorova-vyzval-heyt-v-sotsseti/